中美元首商地區國際議題　華促美支持中國和平統一

中國國家主席習近平和美國總統拜登上周六（16日）在秘魯會面期間，另談及地區及國際議題。習近平強調，美國想要維護台海和平，就要明確反對「台獨」，支持中國和平統一。拜登則呼籲北京停止在台灣周圍進行軍事活動，破壞台海穩定。

習近平就台灣、經貿科技、網絡安全、南海、烏克蘭危機和朝鮮半島等問題闡明中方立場。他強調，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容，美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題。中國人民的發展權利不可剝奪、不容無視。各國都有維護國家安全的需要，不能泛化國家安全概念，更不能以此為借口對別國惡意設限打壓。所謂中國實施網絡攻擊，既沒有證據，也沒有道理。中方本身是國際網絡攻擊的受害者，一貫反對並打擊任何形式的網絡攻擊。

習近平續指，中方堅決維護南海領土主權和海洋權益。當事方對話協商始終是管控南海爭議的最佳方式。美國不應介入有關南沙島礁的雙邊爭議，不應縱容和支持挑釁衝動。中方在烏克蘭問題上的立場和作為始終光明磊落，就是穿梭斡旋、勸和促談，為和平而奔走，為推動局勢降溫而努力。中方不會允許朝鮮半島生戰生亂，不會坐視中國的戰略安全和核心利益受到威脅。

拜登則譴責北韓向俄羅斯部署數千名士兵，認為是俄羅斯對烏克蘭非法戰爭的危險擴張，對歐洲和印太和平與安全都會造成嚴重後果，對中國繼續支持俄羅斯的國防工業深表關注。拜登強調美國致力於維護國際法和航行、飛越自由，以及南海和東海的和平與穩定。關於台灣，拜登強調，美國的一個中國政策在《台灣關係法》、三份聯合公報和六項保證的指導下保持不變，反對反對任何一方單方面改變現狀，期待兩岸以和平方式解決分歧，台海和平與穩定符合世界利益。