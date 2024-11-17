傳北韓70門火炮援俄　供庫州朝兵實戰

近日網傳北韓生產的遠程自走炮正在俄羅斯境內運輸。英國傳媒上周六（16日）披露，北韓最近數周已向俄羅斯提供約70門火炮，部分已運往俄羅斯庫爾斯克州供北韓士兵使用，協助俄方奪回烏克蘭在該州暫時控制的領土，標誌北韓正擴大支持俄羅斯的烏克蘭衝突。

烏克蘭情報評估發現，北韓已向俄羅斯提供約50門170毫米M1989型自走炮，以及20門新型240毫米口徑多管火箭炮，它可發射標準火箭和制導火箭。烏克蘭高級官員透露，平壤政府希望在實戰中測試有關武器，預計用於對付目前在庫爾斯克州佔領約600平方公里領土的烏軍，並認為北韓士兵將在俄烏衝突中扮演兩種角色，一部分加入俄軍步兵部隊作戰，另一部分用於捍衞和控制在行動中奪回的領土。

卡內基國際和平基金會資深研究員科夫曼（Michael Kofman）形容，北韓向運送大量彈藥、武器，已成為俄烏戰爭的直接參與方，可能會幫助俄軍重新奪回庫爾斯克州，俄軍可以繼續在烏克蘭東部其他地方進行攻擊行動。科夫曼他同意北韓軍隊參戰，在戰術上對庫爾斯克州俄軍有利，但結果仍取決於北韓士兵的數量和使用方式。