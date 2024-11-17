俄大規模襲烏電力設施　波蘭戰機升空

俄羅斯周日（17日）清晨向烏克蘭發動大規模導彈和無人機襲擊，烏克蘭多座城市發生爆炸，造成多人死傷。烏克蘭能源部證實，俄軍目標是烏克蘭各地電力設施，多地緊急停電。波蘭作戰司令部通報，為應對俄軍攻勢，該國全部可用戰機緊急升空，防空和雷達偵察系統進入最高戒備狀態，以保護波蘭領空。

烏克蘭空軍於清晨6時向全國各地發出空襲警報，首都基輔清晨6時30分至7時15分發生爆炸，此外克羅皮夫尼茨基、羅夫諾、伊萬諾—弗蘭科夫斯克切爾卡瑟、第聶伯羅、文尼察、克里維里赫、敖德薩和扎波羅熱等多座城市，以及赫梅利尼茨基州也傳出爆炸。基輔市長克里欽科指，無人機碎片墜落導致一幢5層公寓起火，造成兩人受傷。空襲也造成尼古拉耶夫市至少2人死亡、6人受傷，包括兩名兒童。

烏克蘭總統澤連斯基指，俄軍發射約120枚導彈和90架無人機，烏防空部隊擊落當中140件武器。烏媒報道，俄軍從摩爾曼斯克州出動圖95戰略轟炸機，並從黑海、阿斯特拉罕州、克拉斯諾達爾邊疆區發射多枚巡航、彈道和高超音速導彈，以及自殺式無人機。烏能源部長加盧先科稱，俄軍對烏電網發動大規模導彈攻擊，目標是烏各地發電和輸電設施，緊急救援人員和電力工程師正大力搶修。