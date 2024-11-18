金正恩：不受限地增強核武力　全力完成備戰

朝鮮半島局勢持續緊張，北韓官媒朝中社周一（18日）報道，領袖金正恩強調該國將不受限地增強核武力，全力完成戰爭準備。他又指發生事態時，美國及其追隨勢力的軍隊打着北約等軍事同盟的牌子出現在半島地區也不足為奇，這是他在美國大選後首次譴責美國。

北韓人民軍第4次營長、營政治指導員大會於上周四（14日）至上周五（15日）在平壤舉行，金正恩上周五出席大會並發表演說，表明核武力強化路線早就成為北韓不可逆轉的政策，在目前情勢下，完成戰爭準備是刻不容緩的任務。他批評美國、日本、南韓軍事合作是威脅和平與穩定的重大因素，美國主導的軍事同盟覆蓋範圍擴大到歐洲和亞太地區等。

金正恩譴責美方持續對烏克蘭和以色列提供軍事援助，導致戰爭持續，更多國家捲入其中，國際緊張局勢加劇。他認為應該俄烏戰事視為一場增加實戰經驗、擴大軍事介入範圍的戰爭，但他並未提及朝軍援俄參戰一事。

這是指導員大會時隔10年再次舉行，北韓已故領袖金日成和金正日分別出席1953年第一次大會和2006年第二次大會。

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