石破內閣支持度谷底反彈　僅僅達四成

日本共同社周日（17日）公布全國電話輿論調查結果顯示，石破內閣支持率達到40%，與對上一次相比大升7.9個百分點。此外，約56.1%受訪者認為美國候任總統特朗普上台後，日美兩國關係不會改變，約32.4%受訪者憂慮將會惡化。

上述調查上周六（16日）至周日舉行。被問及是否支持修改年收入超過103萬日圓（約5.2萬港元）就會產生個人所得稅的「年收入壁壘」，近七成受訪者表示「贊成」或「傾向於贊成」。所謂年收入壁壘是指，在一定條件下，勞動者年收入只要超過103萬日圓、106萬日圓（約5.3萬港元）及130萬日圓（約6.5萬港元）就會產生厚生年金的保險費等負擔，到手收入相應減少，導致部分人寧願減少工作時間，也不賺取更多人工。

談及政府計劃向免交居民稅低收入家庭發放3萬日圓（約1,500港元），藉此應對物價上漲方案，67.4%受訪者表示「不予肯定」。

在政治方面，67.9%受訪者認為自民及公明兩黨應就各項政策與在野黨合作，26.4%受訪者認為政權應加上在野黨，從而確保能在國會眾議院佔多數。