氣候融資談判陷僵局　華特使稱非常艱巨

聯合國氣候變化大會月11至22日在阿塞拜疆召開，討論已發展國家向發展中國家提供因應全球暖化的氣候融資議題。內媒周一（18日）刊登與會的中國氣候變遷事務特使劉振民專訪，他透露談判目前還停留在技術層面，進展有限，在剩下一周的談判任務非常艱巨，對各國代表團來說都有壓力。

劉振民表示，本屆大會是在全球地緣政治分裂與對抗比較嚴重的陰影下召開的，加上特朗普當選美國總統，國際社會普遍擔心他上任後是否會再次退出《巴黎協定》，這成為影響談判信心的一個因素，從開幕就遇到不好的現象。大會開幕的頭一兩天，有少數歐洲國家因為與大會主席國在政治上的分歧，出現口角紛爭，造成很不好的氣氛。他向各代表團轉達中方的訊息是，希望各方把政治紛爭擱置一邊，專心致志投入到談判，特別是有些國家、集團要發揮積極的引領作用，現在歐盟國家也同意中方觀點，所以這幾天慢慢地看到政治紛爭已經開始降溫。

聯合國氣候變化大會談判僵局之際，《聯合國氣候變化框架公約》執行秘書斯蒂爾（Simon Stiell）去信二十國集團（G20）領袖希望他們介入談判，促使大會在閉幕前達成協議，向發展中國家提供更多資助。有報道指，即將在巴西召開的G20峰會已就氣候融資問題達成初步共識，有助解決談判僵局。