3.7萬年前劍齒幼虎　罕見冰封木乃伊遺骸

一具已滅絕的幼年劍齒虎冰封木乃伊遺骸2020年在俄羅斯西伯利亞出土，雖然來自3.7萬年前的更新世晚期，但保存狀態完好，毛皮、頭部、軀幹及四肢幾乎未有腐爛，為學者提供罕見的觀察機會。研究近日發表於國際期刊《科學報告》。

遺骸出土於雅庫特巴迪亞里哈河一帶，生前出生約3周後死亡，在寒冷冰封下保存至今。研究發現，相比現代獅子幼崽，該幼年劍齒虎頸部粗兩倍，下巴更為寬闊，用於容納標誌性的牙齒，但牠太年幼，因此尚未長出劍齒。

此外，幼年劍齒虎的爪鋒利且彎曲、耳朵較小、前肢修長，深色毛皮短、厚而柔軟，每根毛長約2至3厘米，也顯示出劍齒虎為了捕食，同時適應寒冷氣候所演化出的特徵。其腳掌肉墊亦比現代幼獅的爪上肉球更寬闊，方便牠在厚雪上行走時分散重量。

劍齒虎屬曾廣泛分布於歐亞大陸、非洲和美洲，在約1.2萬年前的更新世末期滅絕。研究人員指出，這是古生物學史上首次研究一種在現代動物群中，無類似物種的已滅絕哺乳類動物。隨着西伯利亞永久凍土近年逐漸融化，巴迪亞里哈河一帶的長毛犀牛、猛獁象及穴獅等史前動物化石不斷重見天日，今年發現的幼年劍齒虎可擴展對劍齒虎屬分布範圍的理解，進一步解開史前動物的神秘面紗。