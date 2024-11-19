特朗普證將宣布緊急狀態　用軍事資產逐非法移民

美國總統當選人特朗普多次揚言上台後會大規模驅逐非法移民，他周一（18日）證實將宣布緊急狀態，並動用軍事資產執行驅逐行動。

保守團體「司法觀察」（Judicial Watch）主席費頓（Tom Fitton）在社交平台發文，指本月初有報道稱特朗普新政府正準備宣布緊急狀態，並動用軍事資產驅逐非法移民。特朗普回覆貼文稱：「沒錯！！！」

特朗普在大選前到紐約麥迪遜廣場公園造勢時，曾揚言上台第一天就會啟動美國史上最大規模的驅逐行動，趕走罪犯，他會拯救每一個被入侵和征服的城鎮，把凶殘嗜血的罪犯關進監獄，然後盡快把他們踢出美國。他當選後已任命數名對非法移民態度強硬的人士入閣，包括南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）獲提名為國土安全部部長，移民及海關執法局（ICE）前代理局長霍曼（Tom Homan）則獲提名出任「邊境沙皇」。

霍曼過往討論過大規模驅逐，會先集中驅逐罪犯和國家安全威脅，不排除會驅逐整個家庭出境。霍曼周一透露，本周將前往海湖莊園為計劃做最後修改。他重申ICE會加強拘捕力度，同時需要更多資源實施計劃，而現時仍有許多假設，包括國防部是否可以提供幫助。