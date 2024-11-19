王毅晤拉夫羅夫　商烏克蘭及朝鮮半島局勢

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（18日）在巴西里約熱內盧，會見俄羅斯外長拉夫羅夫，強調願與俄方進一步加強協作對接，推動中俄全面戰略協作不斷煥發新活力，為各自國家發展振興和全球治理改革作貢獻。雙方還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換了意見。

王毅表示，今年是中俄建交75周年，也是中俄關係和各領域合作克服風險挑戰，取得新成果的一年。他指出，中俄要與金磚夥伴一道落實好金磚喀山峰會成果，做大做強金磚機制，增強全球南方影響力，為世界多極化發揮更大作用。中國已接任上海合作組織主席國，願與俄方密切配合，推動上合組織取得更大發展。明年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，他希望中俄共同辦好紀念活動，堅定捍衞二戰勝利成果和國際公平正義。

拉夫羅夫亦指，俄中關係處於前所未有的高水平，兩國元首保持密切交往，制定了新的合作目標。他表示，俄中關係始終堅持平等、互利、共贏原則，符合兩國人民利益，也得到全球南方國家支持。俄方將積極支持中國發揮好上合組織主席國作用，願與中方繼續加強在二十國集團、亞太經合組織和聯合國等多邊機制的合作。他又指，紀念聯合國成立80周年具重要意義，國際社會應以此為契機，反對破壞戰後國際秩序，共同維護全球和平穩定。