金正恩接見俄部長　促進經貿及科技交流合作

北韓和俄羅斯持續加強軍事合作，北韓官媒朝中社周二（19日）報道，該國領袖金正恩周一（18日）接見到訪的俄羅斯自然資源與生態部長科茲洛夫，並積極評價朝俄簽署《全面戰略夥伴關係條約》後在各領域不斷擴大深化合作。

科茲洛夫於周日（17日）率團抵達平壤，出席朝俄政府間貿易經濟與科技合作委員會第11次會議。金正恩稱，順應朝俄友好合作關係提升到新的戰略高度，要進一步全面地、多方位地繼續促進政府間貿易經濟和科技交流合作，推動兩國共榮發展。同一時間，俄羅斯武裝力量總參謀部軍事學院代表團周一抵達平壤，院長扎魯德尼茨基為團長，朝方沒有提及代表團的訪問目的。南韓傳媒推測，雙方或討論朝俄軍事教育機構交流與合作方案。

另外，美國總統拜登、日本首相石破茂、南韓總統尹錫悅上周五（15日）在秘魯出席亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行三方會談，同意建立美日韓合作秘書處，持續協調、合作，落實維繫印太區域繁榮、穩定與安全的承諾。朝中社周二發表評論譴責成立秘書處，警告這只會招致北韓強而有力的報復應對常態化，美日韓喧鬧的「三邊合作時代」正成為「三邊滅亡時代」。

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