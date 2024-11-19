偽造文件欺詐滙豐逾億新元　82歲石油大享囚17年半

新加坡石油大亨、興隆集團始創人林恩強因欺騙滙豐銀行、唆擺他人偽造文件等罪，今年5月被裁定罪成。法官周一（18日）判刑，判處林恩強入獄17年半。林恩強不滿裁決，已透過代表律師提出上訴。

82歲的林恩強於1963年創立興隆貿易，是全球最大的燃油交易商之一，他當時持有公司75%股份。林恩強被指在2019至2020年欺騙國內外多間金融機構發放逾27億美元（約210.6億港元）資金，合共面對130項刑事指控，包括欺騙、教唆偽造文件、教唆偽造有值證券等，檢方最終以3項涉及欺詐滙豐銀行1.11億美元（約8.66億港元）的罪名提告，其餘127項罪及暫時擱下。被告不認罪，案件經審訊後，法官於今年5月裁定兩項欺騙滙豐銀行罪、一項唆使興隆高管偽造文件罪罪成。

檢方形容此案是新加坡有史以來最嚴重的貿易融資欺詐案之一，林恩強的行為玷污了新加坡作為亞洲領先石油交易中心來之不易的聲譽。法官判刑時指，被告面對的欺詐罪行涉及龐大款項，罪行也可能削弱公眾對石油貿易業的信心，加上他預謀犯案，是案件主謀，還指示職員犯案，決定判處前述刑期。