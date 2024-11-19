研究揭古埃及雞尾酒　含致幻藥兼體液

保護家庭的守護神貝斯（Bes）廣受古埃及各地供奉，其形象常見於當時各種容器，1984年捐贈給美國坦帕藝術博物館的貝斯陶瓷飲杯就是其中之一，專家推測它可能用於盛裝聖水、牛奶等。英媒周一（18日）報道，美國南佛羅里達大學等多國團隊一頂新研究，首次鑑定飲杯內容物為古埃及人在儀式中飲用的致幻雞尾酒，並揭曉當中配方。

該飲杯出土於開羅以南地區，起源於西元前二世紀，有2,200年歷史。團隊透過化學分析杯壁刮取的粉狀樣本，發現多種致幻植物成分，以及包括人體血液、母乳、陰道和口腔黏液的體液，還檢測到蜂蜜、芝麻、松子、甘草和葡萄殘留物，混合出使飲料看起來像血的顏色，一份混合物為90毫升。

研究指出，飲杯外形是貝斯頭像，它被古埃及人崇拜，具有保護、生育、治療和神奇淨化的作用，而杯中致幻劑可能被用於一種誘導夢境的魔法儀式，讓孕婦在危險分娩時期，透過預知夢獲取來自貝斯的神諭，確保可順利生產。

團隊認為，今次研究證實了書面紀錄的古埃及儀式和習俗，證明埃及神話具有某種真實性，有助考古學家了解吉薩大金字塔附近的貝斯墓室，可能曾進行鮮為人知的儀式。團隊將分析現存不足15個貝斯飲杯，目前已將今次研究的飲杯重新製作成3D複製品，存放在坦帕藝術博物館供公眾參觀。研究論文近日刊於國際期刊《科學報告》。