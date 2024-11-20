【東方日報世界視線】俄國愈戰愈勝　和平顯得愈遠

俄羅斯如今遇到一個重大兩難，一是它要延續耗損軍事及經濟的實力，繼續向西侵佔更多烏克蘭領土，迫令烏克蘭政府求和，並增加談判籌碼。不過，愈向烏西挺進，它的軍事人員及經濟損失愈大，而所得的領土也愈因烏克蘭人民佔比更大，更難以長期操控。

相反，俄軍愈向西獲得成功，美國拜登政府及歐盟以德國、法國為首，就愈感到威脅，也會更傾向支援烏克蘭繼續與俄的消耗戰，形成俄羅斯愈戰愈勝，要承受的消耗卻愈大，和平就愈渺茫！除了即將下台的拜登政府作最後一搏，將承諾烏克蘭的軍事支援，盡快在卸任前完全交付烏克蘭；北約歐、美政府也將放寬烏克蘭用制導的重武器深入打擊俄羅斯領土的目標，製造戰爭的延續及升級。

面對這情況，即將上任的特朗普政府也同樣面對一個嚴峻的抉擇，無疑特朗普當選其中一個重要的承諾，就是盡快結束俄烏戰爭，普京政府只能寄望特朗普上場真能兌現這承諾。可是，特朗普如今要提名魯比奧（Marco Rubio）當國務卿及沃爾茲（Mike Waltz）當國家安全顧問，他們均是共和黨的強硬鷹派人物，也極度仇中。當中，沃爾茲過去支持拜登政府的援烏政策，是近期才有「新的反省」，雖然兩人表面上是支持特朗普計劃終止俄烏戰爭，以使美國可在亞太全力對付中國，但他們跟美國軍工體系的關係亦非常密切，不能不考慮其利益而立即停戰。

美國這些鷹派人物更難接受的是，若然支持俄烏停戰，就要接受俄羅斯領土擴張得逞，美國及其北約盟友拱火俄烏戰爭將是一項外交的失敗。

其實特朗普的難處是，若支持俄烏停戰就是要放棄烏克蘭，最理想是讓其他北約成員接棒援烏，但這無疑是揚棄歐洲盟友及烏克蘭，此舉如何可得到其西方盟友，包括日本、南韓和菲律賓支持特朗普開展抗中？最荒誕的是，特朗普政府計劃撤銷援烏，卻希冀它在歐盟的既得利益可得以保障。被認為是歐盟「美國代理人」的歐盟委員會主席萊恩，最近還公開表示歐盟要完全斷絕由俄羅斯輸入天然氣，改用美國「更便宜的液態天然氣」，這種阿諛諂媚的說話，令不少歐洲政要及人民感到憤怒！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻