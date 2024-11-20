G20閉幕發表宣言　指各國須符合《聯合國憲章》行事

在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）領導人峰會周二（19日）閉幕，並發表宣言，與會領導人就正在持續的衝突和戰爭，強調所有國家必須以符合《聯合國憲章》所有宗旨和原則的方式行事。各方都必須遵守國際法，譴責所有針對平民和基礎設施的襲擊。

與會領導人對加薩災難性的人道主義形勢和黎巴嫩局勢升級深表關切，同時強調迫切需要擴大人道主義援助，加強平民保護，取消阻礙大規模提供人道主義援助的所有障礙。他們確認巴勒斯坦有自決權，重申堅定不移地支持兩國方案。

關於烏克蘭戰爭，指出戰爭對人類造成的苦難以及對全球糧食和能源安全、供應鏈、宏觀金融穩定、通脹和經濟增長的負面影響。與會領導人歡迎所有支持全面、公正和持久和平的相關建設性倡議，維護《聯合國憲章》所有宗旨和原則，促進各國之間的和平、友好和睦鄰關係。

德國總理紹爾茨指，在俄羅斯入侵烏克蘭1,000日之際，宣言沒有強調俄羅斯對烏克蘭戰爭的責任，他對此感到遺憾。他亦表示，對宣言沒有明確說明以色列的自衞權以及巴勒斯回教激進組織哈馬斯對當前中東緊張局勢升級的責任感到遺憾。加拿大總理杜魯多亦認為對俄的措辭不夠強硬。