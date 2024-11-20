開戰千日　澤連斯基促德支持烏軍遠程襲俄

周二（19日）是俄烏戰事開打1,000天，俄羅斯總統普京當日簽署新版核武原則，降低使用核武門檻。烏克蘭總統澤連斯基同日指，數個西方國家已允許烏軍使用援烏的遠程導彈攻擊俄羅斯境內目標，他正努力讓所有國家支持烏方的遠程打擊能力，並點名敦促德國作出適當決定。

近日盛傳美國總統拜登趕在卸任前，批准烏軍使用美國提供的遠程武器縱深打擊俄羅斯境內目標，但美烏均沒有直接證實消息，另有指法國和英國亦已放寬援烏遠程武器使用條件，德國和意大利則表明援烏武器政策不變。

澤連斯基指，普京擁有的時間愈多，情況就會變得愈糟糕，他不會自行停止，北韓出兵援俄正正是莫斯科決心讓衝突升級的明確訊號。澤連斯基說，一些歐洲領導人以烏克蘭為代價來考慮選舉或類似的事，但俄方專注於贏得這場戰爭，他敦促歐洲對俄施加更嚴厲的壓力，推動走向公正的和平。

烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基在通訊應用程式Telegram發文指，烏克蘭面臨了1,000天極其複雜、激烈的生存鬥爭，在頓涅茨克地區冰凍的戰壕裏，在炮彈、冰雹和高射炮下的赫爾松地區燃燒草原上，烏克蘭人正在為生存權利而戰。每一個黑夜，即使有1,000個，也總是以黎明結束。

同日較早前，俄羅斯國防部指烏軍於當日早上向俄羅斯西部布良斯克州發射6枚陸軍戰術導彈，是開戰以來首次。其中5枚由俄軍S400防空導彈攔截，其餘1枚受損墜落當地一個俄軍設施並起火，火勢迅速救熄，沒有造成任何傷亡及損毀。烏克蘭傳媒較早前報道，烏軍的打擊目標是布良斯克州一個彈藥庫。