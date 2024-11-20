華致力中美關係穩定目標沒變　官媒倡相向而行

中美元首相隔一年再次會晤後，內地官媒周三（20日）發文指，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場，以及延續中美人民傳統友誼的願望也沒變。

文章指出，中美過去4年開展了對話和合作，總體關係實現了穩定，中方提出兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏，明確中方在台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利上的4條紅線，建議雙方有效管控分歧、推進互利合作等，讓中美關係這座大廈既有穹頂，又有基座和支柱。文章又指，戰略認知是中美關係中根本的、管總的問題，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。

官媒提倡中美雙方應該計天下利，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，為世界團結發揮積極作用；強調大國競爭不應是時代底色，「脫鈎斷鏈」不是解決之道，「小院高牆」不是大國作為。當前中美關係又一次站在十字路口，兩國人民和國際社會對中美關係穩定發展也有期待，官媒希望美方與中方相向而行，繼續探尋兩個大國正確相處之道。