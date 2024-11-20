美國會委員會倡放寬對台軍售管制　與「北約+」睇齊

美國國會的美中經濟與安全評估委員會（USCC）周二（19日）向國會遞交年度報告，建議修訂武器出口管制法，讓台灣與「北約+」成員國享有同等軍售待遇。USCC委員、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福表示，將台灣納入「北約+」將使台灣成為美國最重要的安全援助夥伴之一，並簡化對台灣出口管制的程序。

報告內容涉台灣的建議共有兩點，一是美國國會修改武器出口管制法，將台灣的軍售待遇提高至與「北約+」成員國日本、澳洲、南韓、以色列和新西蘭同等級別。「北約+」軍售案金額達2,500萬美元（約1.95億港元）才需由國會批准，而美對台軍售需國會同意的現行門檻為1,400萬美元（約1.09億港元）。報告又建議由國會成立「台灣盟友基金」，向與台灣有正式外交關係的國家提供援助，每年單一國家最多可獲撥款總額的15%，與台斷交的國家將立即喪失資格。

報告提到，台灣仍是中美衝突的潛在引爆點，大陸領導人已表示有意將台灣置於其控制下，從影響台灣輿論的資訊行動到使用武力，陸方表明不惜使用多種方法來實現統一。報告又稱，賴清德當選讓陸方憂心，但可能將民進黨作為少數政府的局勢解讀為弱點及契機，透過與在野黨接觸來推進目的，加大對民進黨施壓，導致兩岸和陸美誤判的風險增加。

根據報告，雖然賴清德政府明確打算採用不對稱防禦戰略，但大陸的施壓行動對此構成挑戰，美國可協助台灣對抗大陸的灰色地帶行動，及向台灣提供不對稱戰略所需的物資。USCC指出，在大陸加大恐嚇及經濟脅迫行動下，兩岸經濟關係大幅惡化，台灣生產半導體如遇任何干擾，都將對全球經濟產生深遠影響，更重要的是嚴重影響美國國家和經濟安全。