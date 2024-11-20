傳北京不滿美對台售武　拒舉行中美防長會談

東盟防長擴大會議將於周四（21日）在老撾舉行，美國國防部發言人辛格周二（19日）證實，中美防長將不會在這次會議期間會面。有媒體報道稱，北京拒絕中美防長會面的原因，與美國近期對台軍售有關。

報道稱，美國提出借國防部長奧斯汀出席東盟防長擴大會議之際，與中國防長董軍舉行雙邊會談，但遭北京拒絕。辛格在美國國防部記者會上回應上述問題時證實，美方的確提出中美防長會面的請求，惜有關安排未能納入奧斯汀的行程。但辛格強調，中美領導人在剛結束的亞太經合組織會議期間才舉行雙邊峰會，而兩國在最高以至較低層級的渠道都在進行對話和會面。美媒早前報道，一名隨奧斯汀出訪的五角大樓官員表示，董軍拒絕與奧斯汀會談的理由，與美國近期對台軍售有關。

美國政府於上月25日宣布最新一宗約值20億美元（約156億港元）的對台軍售案，包括地空導彈系統和雷達系統。這是美國總統拜登上任以來第17宗對台軍售案，也是金額最大的一次。報道又指，北京經常以取消會議、切斷溝通渠道表達對美國的不滿。例如美國前眾議院議長佩洛西前年8月訪台後，北京取消、暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，奧斯汀與董軍今年5月曾於新加坡舉行的香格里拉對話期間會面。