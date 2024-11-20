聯合國4維和兵遇襲傷　阿根廷部隊撤走

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）周二（19日）公布，部隊基地當天遭火箭彈擊中，造成4名加納維和士兵受傷，火箭彈很可能由黎巴嫩境內的非國家實體發射。阿根廷已知會UNIFIL將撤走本國士兵，但未解釋原因。以色列國防軍稱，真主黨應為上述事件負責。

UNIFIL基地和人員周二遭遇3宗襲擊事件，一枚火箭彈擊中位於黎巴嫩南部拉米耶地區以東的UNIFIL加納營，4名正在執行任務的加納維和士兵受傷，3人轉送至提爾的一間醫院。以軍指，火箭彈是真主黨瞄準以色列發射。在基爾貝特斯利姆村東北部，一名武裝人員向UNIFIL巡邏隊開槍，無人受傷。另外，位於沙瑪的UNIFIL西區司令部遭5枚火箭彈襲擊，導致設施嚴重損壞，但無人受傷。意大利國防部長克羅塞托一度指摘是以軍策劃襲擊，但報道指克羅塞托未掌握正確資訊，需負責的應是真主黨。

UNIFIL發言人特內蒂（Andrea Tenenti）證實，阿根廷已要求本國士兵回國，同時強調無更廣泛迹象顯示其他國家會跟隨阿根廷撤兵。他承認近月受到以軍蓄意襲擊後陣地受損，正努力維修，維和活動非常有限。UNIFIL由48國士兵組成，過去兩個月有超過20人遇襲受傷，而資料顯示阿根廷在黎巴嫩有3名士兵。