烏首射英國暴風影遠程導彈　襲俄境地下指揮所

俄烏局勢近日持續升級，烏克蘭繼周二（19日）首次向俄羅斯境內發射美製遠程陸軍戰術導彈後，周三（20日）再首度發射英國提供的暴風影遠程巡航導彈，直接攻擊俄羅斯西部庫爾斯克地區。

多名俄羅斯軍事博主在通訊應用程式Telegram發放庫爾斯克地區被導彈襲擊的影片，聽到最少14下爆炸聲，大部分伴隨導彈高速飛至的聲音。兩個親俄Telegram頻道指，烏克蘭於當地周三下午約3時向庫爾斯克發射了12枚暴風影導彈，並附有聲稱由馬里諾村居民發現、寫着導彈名「Storm Shadow」字樣的導彈殘骸相片。

烏克蘭傳媒報道，烏克蘭打擊目標相信是庫爾斯克一個駐紮了俄羅斯和北韓士兵的地下指標所。一名英國政府消息人士向英媒證實，烏軍向俄羅斯境內發射暴風影導彈，但沒有交代詳情。

英國國防大臣賀理安沒有否認或證實事件，僅指作為一個國家及政府，英國正在加倍支持烏克蘭，並決心採取更多行動，並透露周二曾與烏克蘭國防部長烏梅羅夫通電話。烏梅羅夫亦沒有確認使用暴風影襲俄，他稱烏克蘭正動用一切手段保衞國家，不會詳細說明，所說的是烏方有能力並能夠做出回應。

暴風影導彈是由英國和法國聯合研發的空射型巡航導彈，最大射程約為250公里，從戰機發射後以接近音速的速度緊貼地形飛行，最後落下並引爆高爆彈頭，是穿透堅固掩體和彈藥庫的理想武器。英國政府去年開始向烏克蘭提供的暴風影導彈，允許烏方用於攻擊克里米亞半島和烏克蘭境內目標，但禁止攻擊俄羅斯境內軍事目標。