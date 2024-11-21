華領導人國事訪問巴西　關係提升為命運共同體

中國國家主席習近平正在巴西國事訪問，他於當地周三（20日）與巴西總統盧拉會談，共同簽署聯合聲明提升兩國關係為中巴命運共同體，攜手構建更公正世界和更可持續星球，並將共建一帶一路倡議，與巴西發展戰略對接。

習近平就未來兩國關係發展提出4方面建議，第一是命運與共，不斷鞏固戰略互信，在涉及主權、安全、領土完整等核心利益議題上堅定相互支持。第二是發展與共，持續深化發展策略對接，深化經貿、基礎建設、金融、科技、環保等重點領域合作，加強航太、農業科技、清潔能源等領域合作，中國支持巴方「零飢餓」計劃，願同巴方繼續加強減貧合作。第三是擔當與共，為維護世界和平與正義展現中巴力量，實踐真正的多邊主義，中國願同巴西在聯合國和金磚國家等多邊機制內加強溝通協調，支持巴西明年擔任金磚國家主席國工作。第四是休戚與共，為建構人類命運共同體作出中巴貢獻，加強在綠色轉型、永續發展、應對氣候變遷、人工智能治理等領域合作。

盧拉表示，兩國工作小組要加緊探討並推動基礎建設、金融、產業鏈、科技、生態環保等重點領域合作，歡迎更多中國企業來巴西投資合作。他表明巴西反對「新冷戰」，主張推進世界多極化和基於平等和相互尊重的全球夥伴關係，願同中方繼續深化在聯合國、金磚國家、二十國集團（G20）等多邊框架內溝通協作，提升全球南方在全球治理中的話語權和影響力。巴西也願與中方繼續密切多邊協作，為推動和平解決烏克蘭危機等熱門議題做出積極貢獻。

訪問期間，雙方還簽署了經貿、投資、農業、數位經濟、永續發展、科技、人工智能、全球發展合作等領域30多項雙邊合作文件。