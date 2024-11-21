烏批俄散播大型空襲假消息　華促在烏公民做撤離準備

美國駐烏克蘭大使館周三（20日）指收到具體信息顯示烏克蘭當日可能發生重大空襲，緊急關閉大使館，並指示職員就地避難。西班牙、意大利、希臘和加拿大駐烏大使館亦跟隨美國，宣布當日閉館。烏克蘭情報總局其後發聲明指，俄羅斯散布虛假警告，聲稱烏克蘭即將發生大規模空襲，以此對烏克蘭發動心理攻擊。

烏克蘭情報總局表示，社交媒體流傳消息聲稱烏克蘭城市將遭到特別大規模的導彈和炸彈襲擊威脅，而相關信息是假的，它包含俄羅斯信息與心理作戰中的典型語法錯誤。美國駐烏克蘭大使布林克周三稍後在社交網「X」公布，大使館已恢復服務，繼續促請美國公民保持警惕，關注烏克蘭官方的最新消息，並準備在響起防空警報時就地避難。美國國務院亦指，駐烏大使館將於周四（21日）恢復正常運作。

同日，中國駐烏克蘭大使館亦發布提示，指出烏克蘭全境目前處於戰時狀態，安全情勢嚴峻，近日頻繁響起防空警報，空襲等安全風險上升，敦促中國公民暫時切勿前往烏克蘭，請自願在烏境內停留的中國公民務必提高安全意識，高度關注安全提醒，做好安全防範及必要撤離準備，在防空警報響起後務必第一時間進入防空避險場所，杜絕麻痺思想、僥倖心理。