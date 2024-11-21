蔡英文訪加出席安全論壇　加議員稱歡迎

台灣地區前領導人蔡英文周三（20日）傍晚啟程，搭長榮航空班機飛往加拿大多倫多，將赴新斯科舍省哈利法克斯，出席2024年哈利法克斯國際安全論壇（HISF）。她在社交平台發文指，將在論壇發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球穩定與繁榮貢獻力量。

蔡英文周三晚在安全會議諮詢委員黃重諺等隨行人員陪同下，現身桃園國際機場，未接受媒體訪問，也未發表談話。蔡英文辦公室表示，這次訪問是應HISF邀請，蔡英文將於論壇發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅守民主自由的信念，並強調台灣在全球穩定與繁榮中的角色和貢獻。HISF於周五至下周日（22日至24日）舉行，每年吸引來自數十國的國防與安全領域領袖與專家參加，是推動民主國家戰略合作的重要平台。

加拿大多名國會議員表示歡迎蔡英文，並強調與台灣站在一起。自由黨眾議員麥凱（John McKay）受訪指，將在這個艱難時期與台灣同在，HISF是重要的論壇之一，可在其中了解威脅，也了解他們能在亞太地區作出甚麼貢獻。