陸軍戰術導彈少於50枚　烏克蘭或無法持續打擊

烏克蘭獲准用美國製陸軍戰術導彈打擊俄羅斯縱深地區，距邊境100公里的俄軍軍械庫成為攻擊目標。美國商業雜誌《福布斯》周二（19日）報道，烏克蘭庫存陸軍戰術導彈可能不多，兩次接收數目少於50枚，或無法持續打擊。

美國分別於去年底及本年3月，向烏克蘭運送兩批1990年代製造的陸軍戰術導彈。首批導彈射程160公里，第二批導彈射程延伸至300公里。烏軍從去年至今8次發射陸軍戰術導彈，每次發射不止一枚，因此前兩批陸軍戰術導彈可能所剩無幾。鑑於供應不足，烏克蘭節省陸軍戰術導彈打擊最有價值目標以引起連鎖反應。英國國防與安全智庫皇家聯合研究所分析員沃特林認為，烏克蘭集中使用遠程武器或對選定目標造成嚴重傷害，轟炸布良斯克州的俄軍軍械庫或是其中一個好例子，從而限制庫爾斯克州的俄朝士兵彈藥供應，造成火力缺口，但問題是烏軍能否把握時機。

突入俄羅斯境內近2萬烏軍，仍掌握庫爾斯克州250平方公里土地，與5萬名俄朝士兵交戰。俄羅斯國防部火箭炮兵裝備總局在布良斯克州卡拉切夫第67軍械庫周二受襲，現場燃起大火及發生多次爆炸。