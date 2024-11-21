鳩山由紀夫促日封存中國威脅論　方得穩定雙邊關係

日本前首相鳩山由紀夫周二（19日）在雲南省昆明市參加2024中國國際友好城市大會期間，接受內媒訪問時表示，中日之間必須以實際行動體現戰略互惠，日本如想要穩定的中日關係，就必須徹底封存「中國威脅論」。

鳩山由紀夫表示，從日本方面看，日本不能一方面講要與中國深化戰略互惠關係，一方面又在日本國家安全保障政策中，強調中國的戰略挑戰。他周一（18日）在中國國際友城大會開幕式上致詞時也指出，國際關係愈是複雜艱難，他們愈需要面對面交流，進行坦誠而富有建設性的對話，以努力構建友誼之橋。他認為，只結交意氣相投的朋友，排斥或批判異己，只會加深分裂的根源。

鳩山由紀夫指出，加強民間交流對增進中日兩國友好關係非常重要，如在教育、體育和文化領域，中日都有很多可以交流的領域，為大學生和更年輕的群體創造更自由往來的環境。他強調，加強這方面的交往非常重要，相信通過這種交流，兩國年輕人既能更好地了解中日交往的歷史，也能更好地克服兩國交往中面臨的困難。