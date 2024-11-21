台美21世紀貿易倡議首批協定　預期年底生效

亞太經濟合作會議（APEC）峰會已在秘魯首都利馬落幕，台灣代表團周三（20日）召開記者會說明此行成果。台行政院政務委員楊珍妮表示，她在會議期間與美國貿易代表戴琪會談，台美21世紀貿易倡議首批協定預期今年底生效；至於第二階段談判，將待美國總統當選人特朗普就任後，視情況再議。

對於台美21世紀貿易倡議的相關進程，楊珍妮表示已跟戴琪碰面，並向對方表達感謝長期支持台灣，共同完成台美21世紀貿易倡議的首批協定。惟下一階段談判因早前遇上美國大選，雙方停下來未再開會，實體談判進度要等新政府上任後再看後續發展。至於會上有沒有跟《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）成員國溝通台灣申請案，她指已向各國尋求支持，強調台灣半導體產業有助提升CPTPP供應鏈韌性，且在世界貿易組織沒有任何訴訟案，足證符合國際貿易的高標準規則。

作為台領袖代表的台杉投資管理顧問公司董事長林信義亦指，和日本首相石破茂會晤時，已表明希望日方支持台灣加入CPTPP。他相信台灣擁有的經濟實力也是全球有目共睹，因此已向CPTPP成員國強烈表達台灣已準備好可以加入。