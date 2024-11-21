烏軍指俄射洲際導彈襲第聶伯羅　開戰後首次

烏克蘭周二和周三（19日和20日）分別發射美國及英國製遠程導彈攻擊俄羅斯境內，意味俄羅斯有權根據新批准的核威懾原則，發射核武器回應。在多國駐烏克蘭大使館周三緊急關閉後，烏克蘭空軍周四（21日）證實，俄軍當天清晨向第聶伯羅彼得羅夫斯克州的第聶伯羅市發射一枚洲際彈道導彈，是俄烏衝突2022年爆發以來，俄羅斯首次向烏克蘭發射洲際導彈。烏軍未公布導彈型號，盛傳是RS26型邊界洲際彈道導彈。

烏克蘭空軍周四公布，俄羅斯於當地清晨5時至7時發射多款導彈襲擊第聶伯羅市，包括從俄羅斯南部阿斯特拉罕州發射的一枚洲際彈道導彈。此外，俄軍一架米格31K戰機從坦波夫州發射一枚匕首高超音速空射型彈道導彈，俄軍圖95MS戰略轟炸機從伏爾加格勒州發射7枚Kh101巡航導彈。烏克蘭空軍採取防空作戰，擊落了6枚Kh101巡航導彈，其他未被攔截的導彈並沒有造成重大損毀。網上流傳第聶伯羅市有電纜懸掛被烏軍擊落的俄羅斯導彈殘骸。

烏媒引述消息報道，俄軍戰略導彈部隊計劃周三從阿斯特拉罕州卡普斯京亞爾靶場發射RS26型邊界洲際彈道導彈，當時報道未確認屬試射抑或實戰發射。俄羅斯新版核威懾國家政策基本原則周二經總統普京簽署法令批准生效後，克里姆林宮發言人佩斯科夫重申，如烏克蘭使用西方非核導彈攻擊俄羅斯，俄方可使用核武器回應。周二當天，烏軍首次向俄境內發射美製遠程陸軍戰術導彈攻擊布良斯克州。烏軍周三再首度發射英國提供的暴風影遠程巡航導彈，攻擊俄庫爾斯克州。

俄羅斯發射洲際彈道導彈前夕，美國駐烏克蘭大使館周三宣布緊急關閉大使館，指收到具體信息顯示烏克蘭當日可能發生重大空襲，要求職員就地避難。西班牙、意大利、希臘和加拿大駐烏大使館隨後宣布當日閉館。烏克蘭情報總局周三深夜曾澄清，雖然社交媒體流傳烏克蘭城市將遭到特別大規模導彈和炸彈襲擊威脅，但相關訊息虛假，包含俄羅斯資訊與心理作戰中的典型語法錯誤。美國國務院稱，駐烏大使館周四恢復正常運作。

公開資料顯示，RS26型邊界導彈是俄羅斯固體燃料洲際彈道導彈，可以攜帶核彈頭，最大射程6,000公里，足以覆蓋歐洲各國首都及部署西歐的北約部隊。