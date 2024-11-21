華貨船疑毀海底電纜　傳丹麥拘俄籍船長

波羅的海海底兩條光纖通訊電纜周日至周一（17日至18日）損毀，中國貨櫃船「伊鵬3號」有嫌疑。周三（20日）網傳伊鵬3號遭丹麥海軍艦艇攔截，俄羅斯籍船長被捕。丹麥國防部同日證實有資產部署於伊鵬3號附近區域，但拒絕進一步說明。中國外交部周二（19日）稱不了解有關情况。

伊鵬3號被指切斷分別連接瑞典與立陶宛，以及芬蘭與德國的海底電纜，並網傳曾遭丹麥皇家海軍弦號Y311的潛水支援船「Soeloeven」尾隨、攔截及登船。伊鵬3號上周五（15日）從俄羅斯烏斯季盧加港出發，周二至周三在丹麥和瑞典之間的卡特加特海峽停留，英國傳媒引述上周五登船指引伊鵬3號離港的俄籍領航員斯捷琴采夫（Alexander Stechentsev）形容，伊鵬3號當時全無異常，又指船員都是中國人。

瑞典正領導與芬蘭的聯合調查，蛙人周三在連接芬蘭與德國的海底電纜海域收集證據，海軍派出無人遙控潛艇調查，但受惡劣海況影響可能需時數天。瑞典警方證實一艘中國船隻是調查對象之一，首相克里斯特森稱事件可能是蓄意破壞，但目前難以下定論。俄羅斯克里姆林宮周三否認與電纜斷開有關，直斥無證據下指控俄方是荒謬。