【東方日報世界視線】戀棧傳統大工業　德國經濟難翻身

過去德國是世界工業生產大國，在化工、機械、特別是汽車工業稱霸全球，而政府以及大企業也一直大力推動科研發展，例如在亞琛市（Aachen）的內燃機研究中心，是傳統汽車業發展的心臟。可惜，德國政府及大企業太戀棧這些成就，完全低估了汽車業的電動化、數碼化發展，如今，連福士汽車也因收益大減而面臨歷史上首次要關閉廠房。

更大的失敗是核能政策。德國曾經擁有全球最大的核能化學及物理科研團隊，但在綠黨強力的反核運動下，特別是2011年日本福島核災難發生後，連基民盟的時任總理默克爾，也接受電力生產要去核化。

2021年，總理紹爾茨領導的交通燈聯盟執政，更逐步加快去核化，到2023年要關閉本可生產全國15%能源需求的幾座核電廠。當時的理念是透過由俄羅斯輸入大量、長期供應穩定及廉價的天然氣，德國可以快速過渡至100%的綠色能源國家。然而，如今德國的綠能只佔全國50%，其餘的由於俄烏戰爭爆發，油氣要改由其他國家入口，比俄羅斯的油氣貴兩至三倍，使德國工業生產難以承受高成本，民眾則要承受高通脹。

其實，2009年歐洲債務危機爆發後，歐元走向貶值，居然使德國出口及盈餘大增，十多年來德國一直享受這厚利，變成不思進取吃老本。然而新冠疫情過後，德國漸漸發現中國崛起帶來的挑戰，首先是中國建立了一個龐大的國際供應鏈，就如在汽車生產業，其中不少零件來自中國，這令德國汽車業開始擔心明年特朗普再度入主白宮後，會因為入口美國的德國汽車有不少零件來自中國，會遭額外加徵關稅。

另一個嚴重問題，是德國非常依賴碩大的中國市場，德國大企業在中國亦有巨額投資，使親德國大企業的紹爾茨不敢與中國脫鈎。這就說明為何德國政府反對歐盟向中國電動車加徵關稅，一方面害怕中國會報復，另一方面擔心會影響德國汽車及其他大工業在中國的投資和銷售。

德國經濟的負增長及前景黯淡促使交通燈聯盟瓦解，但明年大選可能勝出的基督教聯盟黨及將領導新政府的默茨，同樣是傳統大企業的夥伴，實難以帶領國家走出困局，而德國走不出經濟困局，將會是歐洲的大災難。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻