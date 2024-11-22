俄高超音速導彈襲烏28傷　澤連斯基促盟友提供防空系统

俄羅斯總統普京周四（21日）證實，俄軍向烏克蘭發射新型高超音速中程彈道導彈。第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍政管理局稱，俄導彈襲擊造成第聶伯羅市、克里維里赫市共28人受傷，第聶伯羅市一處工業設施受損。烏克蘭總統澤連斯基回應指，俄羅斯使用新型導彈攻烏，顯示普京無意尋求和平，戰事或會嚴重升級，呼籲各國領導人作出回應。

澤連斯基周四表示，俄軍當日向烏克蘭發射導彈的速度、飛行高度等指標都符合洲際彈道導彈參數，烏克蘭的專家正加以鑑定。他當晚再在社交媒體發表聲明，認為普京的講話表明俄羅斯承認已採取再次升級戰爭的措施，擴大衝突範圍。對於普京批評烏克蘭使用西方遠程武器，澤連斯基強調烏克蘭早已開始使用，強調烏克蘭完全有權自衞。

烏克蘭外交部發言人此前表示，該部門已就俄羅斯使用新型武器攻烏一事通報合作夥伴，並與聯合國和北約等接觸。烏方敦促合作夥伴和盟友採取具體行動，加強烏克蘭的防空防禦，提供能攔截此類導彈的防空系統。對於俄方為何未提前通報發射新型導彈，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱只是中程導彈，俄方沒提前通報的義務。