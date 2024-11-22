華稱關稅終由消費者埋單　冀中美對話管控分歧

美國總統當選人特朗普在競選時曾表示，計劃對中國進口貨徵收60%關稅。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文周五（22日）表示，中國正構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。他強調，中美是世界上最大的兩個經濟體，兩國經濟有很強的互補性。

王受文在國務院政策例行吹風會上表示，歷史已表明一個國家對中國加徵關稅並沒解決這個國家自身存在的貿易逆差問題，相反推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格，最後由進口國消費者和最終用戶埋單。他指，中美如能在經貿關係方面保持一個穩定、健康、可持續的發展態勢，既有利中美以至世界各國人民，也是國際社會的期待。中方願本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方開展積極對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠，中方也會堅定維護自身主權、安全和發展利益。

王受文又提到，今年頭10個月，中國外貿進出口總值達36萬億人民幣（約39萬億港元），較去年增長5.2%。國務院常務會議本月8日審議通過了《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，主要有三個方面的考慮，包括落實中央決策部署、推動貿易高質量發展；應對國際貿易形勢變化；推動解決外貿企業面臨的實際困難。商務部為此會同外交部、工信部、中國人民銀行、海關總署等部門推出9個方面的措施，主要涉及三方面，分別是加大金融支持力度、培育外貿新動能，以及強化外貿企業服務保障。

中國外交部領事司負責人童學軍在會上表示，將持續推出簽證便利化舉措，為中外商務人員往來創造更多便利。一年以來，中國與新加坡、泰國等6國簽署互免簽證協定，目前已與25個國家實現全面免簽，另與法國、德國等29國實施單方面免簽政策。