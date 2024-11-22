拜登譴責ICC向以總理發逮捕令　美政府換屆後或制裁

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）周四（21日）正式向以色列總理內塔尼亞胡、前國防部長加蘭特發出逮捕令，追究以軍在巴勒斯坦的戰爭罪行。美國白宮同日表明，從根本上拒絕ICC的決定，總統拜登也譴責該決定，強調永遠支持以色列對抗安全威脅。美國國家安全顧問提名人沃爾茲預告，明年1月政府換屆後將對ICC作出強烈回應。

ICC同時向哈馬斯卡桑旅軍事部門指揮官戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。拜登發表聲明，譴責ICC的決定令人髮指，重申無論ICC有何種暗示，以色列和哈馬斯之間不能畫上等號。白宮發言人瓊皮埃爾表明美國不會執行逮捕令，點名指摘ICC首席檢察官卡里姆汗（Karim Kahn）未能提供機會讓以色列建設性參與和適當考慮其國內情況，讓人質疑檢察官及其調查的可信度。

逮捕令意味內塔尼亞胡和加蘭特，一旦入境ICC 124個會員國就會被捕，但美以均非成員國。白宮國家安全委員會發言人周四強調，華府對檢察官匆忙尋求逮捕令及背後的程序錯誤深表關注，重申ICC對此事無管轄權，美國正與以色列等夥伴協調，討論應對措施。以媒報道，以色列已編制一份制裁清單，美國來屆特朗普政府可能會對ICC施以制裁。