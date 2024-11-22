防長提名人重申不涉性侵　加州警方公布調查報告

美國國防部長提名人海格塞斯早年涉嫌性侵女性，案發地加州蒙特雷市警方周三（20日）晚公開詳細調查報告，顯示男女雙方對當時情況各執一詞。報告建議轉交蒙特雷縣地區檢察官辦公室審查，最終未提出起訴。海格塞斯周四（21日）重申案件經過全面調查，完全擺脫嫌疑。

警方公布長達22頁的調查報告，女事主稱2017年10月7日在蒙特雷市協助舉行加州共和黨婦女聯合會會議，期間目睹海格塞斯撫摸多位女性的大腿。活動結束後，女事主參加在酒店舉行的餘興派對，期間與海格塞斯就他對待女性的方式對質。兩人之後到酒店酒吧飲酒，在酒店泳池附近爭執，後來進入同一間酒店房間，海格塞斯奪去她的手機並以身擋門，她多次說「不」，她後來只記得自己躺在梳化或床上，海格塞斯丟來一條毛巾。女事主之後不斷發噩夢和失憶，5天後求醫報稱受到性侵，由醫護人員協助報案。

海格塞斯的供詞卻與女事主有出入，他稱當天參加派對後在酒吧飲啤酒，期間遇上女事主，對方之後挽着他的手臂前往酒店房間，讓他很驚訝。兩人之後發生性行為，海格塞斯稱獲雙方同意，期間不止一次明確詢問她是否感到舒服。翌日對方表現出後悔，而海格塞斯保證不會對外披露事件。警方介入調查後，海格塞斯向女事主支付簽署保密協議，支付和解金換取對方不公開事件。總統當選人特朗普發言人周四強調，報告證實海格塞斯法律團隊一直以來的說法。