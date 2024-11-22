伊朗重啟先進離心機　報復IAEA理事會決議

國際原子能機構（IAEA）理事會周四（21日）通過決議，指摘伊朗未能充分與IAEA合作，要求IAEA最遲明年春季前提交有關伊朗核活動的全面報告。伊朗外交部和伊朗原子能機構（AEOI）周五（22日）譴責決議無理，並下令啟動不同型號先進離心機運轉作為回應。

IAEA理事會周四以19票贊成、3票反對、12票棄權通過針對伊朗的決議，其中英國、美國、德國和法國等投贊成票，中國、俄羅斯和布基納法索投反對票。決議強調有必要且迫切讓伊朗解釋其濃縮鈾活動，以及讓IAEA在必要時取樣。決議要求IAEA就與伊朗核計劃有關歷來和當前未決問題中，可能存在或使用未申報核材料的情況，發布全面和最新的評估報告，包括全面說明伊朗在有關問題上與IAEA的合作情況。

伊朗外交部和伊朗原子能機構周五發表聯合聲明，批評IAEA理事會的決議未獲廣泛共識，只是在英、美、德、法壓力和堅持下通過，決議破壞伊朗與IAEA取得的積極勢頭，公然違背4國聲稱維護IAEA完整和公正的承諾，暴露它們利用核問題推進非法目標。伊朗啟動先進離心機旨在保障國家利益，並滿足其對民用核計劃日益增長的需求，符合伊朗在《全面保障協定》框架下的權利和義務。