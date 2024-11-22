科學家研發全球最幼細意粉　有望應用醫學領域

英國倫敦大學學院研究團隊日前利用靜電紡絲技術，開發出世界上最幼細的意粉，其直徑只有人類髮絲粗度的200分之一。不過這種新式意粉並非為了滿足大眾口腹之欲而發明，而是一種在醫學和工業領域具有巨大潛力的創新材料。

該種超幼意粉被稱為納米纖維，直徑僅372納米，用任何形式的可見光照相機或顯微鏡都無法清晰捕捉，僅能用掃描電子顯微鏡測量。由於它們由澱粉製成，因此具有高密度多孔結構，可以允許水和濕氣進入，同時阻擋細菌。科學家相信，新型材料的應用前景廣泛，不僅可用於繃帶助傷口愈合，亦可用於骨骼再生以及將藥物輸送到身體部位的載體。

研究人員指，澱粉是一種很有前途的材料，因為它資源豐富且可再生，是地球上僅次於纖維素的第二大生物質來源，亦具備生物降解能力，這意味它們可以在體內被分解，希望未來繼續研究澱粉的特性，包括分解速度、與細胞的相互作用，以及大規模生產潛力等。

在是次發明之前，世界上已知的最薄意粉為「上帝之線」（Su filindeu），直徑約400微米，300多年來在意大利撒丁島僅由女性傳承，幾近失傳。