避險基金投資人貝森特　獲提名任財長

美國總統當選人特朗普周五（22日）宣布，提名在他競選期間出任經濟顧問、資深避險基金投資人貝森特（Scott Bessent）為財政部長。

特朗普發聲明指，貝森特長期以來一直是美國優先議程的堅定倡導者，他們將確保在下一次最偉大的經濟繁榮中，沒有一個美國人會被拋在後面，貝桑得將為美國人民領導這一努力。

62歲的貝森特是總部設於康涅狄格州的對沖基金Key Square Group始創人，他在特朗普競選期間擔任重要經濟顧問，負責推廣議程和撰寫政策演講。特朗普曾讚揚貝森特是「英俊的傢伙」和「華爾街最聰明的人之一」，貝森特受訪時則開玩笑指在這兩點上與特朗普有強烈共識。

此前，特朗普一直在權衡多位財長人選，包括過渡團隊共同主席、金融集團建達行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）、前聯邦儲備局前理事沃爾什（Kevin Warsh），以及龍頭私募基金阿波羅全球管理的共同始創人兼行政總裁羅恩（Marc Rowan）。早前傳出特朗普核心圈子對財長人選有分歧，其中富豪馬斯克支持盧特尼克，形容對方會帶來改變，而貝森特是一成不變的選擇，會令美國走向破產。特朗普則對盧特尼克有不滿，認為他意見太多，為自身利益操縱過渡程序，最終盧特尼克獲提名為商務部長。