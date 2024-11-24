王毅：中國對美政策保持穩定與連續性

中共中央政治局委員兼外長王毅上周六（23日）交代中方在剛過去的秘魯利馬亞太經合組織（APEC）峰會，以及巴西里約熱內盧二十國集團（G20）峰會的外交成果。他指其中最受矚目的是中美元首在利馬會晤，並強調中國對美政策保持穩定與連續性。

王毅表示，美國大選剛落幕，世界高度關注中美關係下一步發展走向，兩國元首在會晤中都強調中美關係的極端重要性，並指出中美關係穩定發展，既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。中方深刻總結過去4年中美關係的經驗與啟示，明確指出如果兩國做夥伴，求同存異，中美關係就能夠取得長足發展；如果把對方當對手，惡性競爭，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。中方也重申了在台灣等重大議題上的原則立場，強調大國競爭不應是時代底色，「修昔底德陷阱」不是歷史宿命，「小院高牆」不是大國作為，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。中美要展現大國擔當，繼續探尋兩個大國正確相處之道，多為世界注入確定性、提供正能量。美方則重申不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題與中國競爭，願同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任地管控分歧。

王毅說，從印尼峇里島到美國三藩市再到利馬，中方始終秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，致力於探索中美正確相處之道，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益，體現了大國的責任和擔當。中國人願同美方繼續保持對話、控制分歧、拓展合作，努力實現中美關係穩定、健康、永續發展，造福兩國、惠及世界。