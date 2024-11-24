憂美加退出自貿協定　墨西哥設法取代華製零件

美國、墨西哥、加拿大簽有《美墨加自由貿易協定》，惟墨西哥近日因充當中國商品及零部件進入北美的管道而備受質疑。墨西哥政府愈來愈擔心美國總統當選人特朗普和陷入政治困境的加拿大總理杜魯多可能會退出協議，總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）上周五（22日）指政府已要求本國企業用墨西哥製造的零件取代中國零件。

由於大量中國零部件可能透過墨西哥進入北美市場，美加對此感不滿，指摘墨西哥協助中國規避關稅，美國早前已對來自墨西哥的非當地生產鋼材和鋁材徵收關稅，試圖堵截中國產品。《美墨加自由貿易協定》將於2026年進行審查，辛鮑姆表示墨西哥政府有一項計劃，目的是取代來自中國的進口產品，並在墨西哥或北美生產其中大部分產品，而這項努力自2021年全球供應鏈危機爆發後已開始，但挑戰仍然巨大。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）上周四（21日）透露，墨西哥計劃明年開始生產晶片，雖然目前無法製造最先進的晶片，但這是重要一步。