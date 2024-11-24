《巴黎協定》碳信用交易機制　談判9年終有共識

聯合國195個國家2015年12月12日通過《巴黎氣候協定》，但一直未就設立碳信用交易機制的第6條條文達成共識。經過9年磋商，各國終於在上周六（23日）於阿塞拜疆舉行的第29屆聯合國氣候變化大會閉幕全體會議上達成共識，碳市場得以正式投入運作。

碳交易是排放權交易方法的一種，為各市場主體的溫室氣體排放量設置額度上限，然後以市場交易機制在受管制的主體之間分配排放量額度。目標是在市場機制的驅動下，相較於可無成本地排放溫室氣體，推動工業和商業過程向更低碳的方向發展。

聯合國氣候變化大會主席、阿塞拜疆生態和自然資源部長巴巴耶夫宣布，各國就《巴黎氣候協定》第6條達成共識，全場掌聲持續約30秒。第6條是主管碳交易市場的機制，允許國家在雙邊或多邊協定下進行碳交易，以實現國家自定貢獻，同時建立一個中央機制，核實、批准和發放高質量的碳信用。

條文的部長級磋商會議，由新加坡永續發展與環境部長傅海燕、新西蘭氣候變化部長兼稅務部長沃茨（Simon Watts）聯合主持。傅海燕指各國就《巴黎氣候協定》達成共識是啟動碳市場的強心針，有助推動高質量碳信用交易，調動私人資本促進全球減排，以及確保全球升溫可以控制在1.5℃以下至關重要。沃茨稱，各國共識向市場發出明確信號，即積極發掘減排和支持國家實現氣候目標的投資機會。