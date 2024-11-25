傳美日制定聯合軍事計劃　應對台灣可能發生狀況

日本傳媒周日（24日）報道，美國和日本將針對台灣可能發生的緊急狀況，制定聯合軍事計劃，包括在距離台灣最近的日本西南部島嶼及菲律賓部署導彈。

報道引述匿名美日消息人士說法，依照這項預計下個月制訂的計劃，美國將在日本西南方鹿兒島縣與琉球群島，還有菲律賓部署導彈部隊，而美國陸戰隊的新單位「陸戰隊濱海團」將部署至琉球群島，這支部隊擁有導彈和高機動性多管火箭系統（HIMARS）及其他武器。

美軍已重組其駐紮在日本的部隊，包括成立陸戰隊濱海團，以便在爆發武裝攻擊事件時迅速防衞偏遠島嶼。今年6月，美國陸戰隊司令史密斯向日本媒體表示，去年11月在沖繩設立的濱海團，是為了對抗中國侵略，以保護日本和在地緣政治敏感地區內的其他國家。

據報道，處理太空、網絡和電磁波事務的1支美軍部隊，則將駐紮菲律賓。目前，日本防衛省、美國及菲律賓駐東京大使館均未回應。美國之音（VOA）引述分析家看法報導，分析家認為，美日對中國在台海任何的軍事冒險行動保持高度警惕，為此未雨綢繆，制定聯合應變的軍事計劃應在情理之中。