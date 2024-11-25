蒙特利爾爆反北約騷亂　杜魯多看演唱會捱轟

加拿大蒙特利爾上周五（22日）爆發反北約及反以色列騷亂，數百名示威者在街上燒車砸店，警方施放催淚彈驅散人群。總理杜魯多卻被揭發同一時間正在觀賞美國天后Taylor Swift的演唱會，更流出他扭腰擺臀的熱舞影片，引起眾怒，被指是羅馬帝國暴君尼祿，無視城市遭焚燒。

蒙特利爾上周五開始舉行一連4天的北約議會大會，逾300名成員國和夥伴國代表參加。上周五有兩批人示威，他們其後相匯，演變成騷亂，有人向在場維持秩序的警員投擲煙霧彈和金屬物件、焚燒汽車和打砸店舖玻璃，亦有人燒毀以色列總理內塔尼亞胡的肖像。警員施放催淚彈和用警棍驅散人群，3人因襲警及阻差辦公被捕。

Taylor Swift當晚在多倫多舉辦巡迴演唱會，杜魯多亦現身，在Taylor Swift登場前隨歌曲《You Don't Own Me》起舞。魁北克參議員豪薩科斯（Leo Housakos）嘲諷杜魯多：「希望你玩得開心。」有民眾則批評國家正在撕裂，杜魯多像尼祿一樣跳舞，「而羅馬正在燃燒」，「杜魯多跳舞時，騎行區被暴徒燒毀了」

杜魯多上周六（23日）才在社交平台「X」發文譴責騷亂，形容在蒙特利爾街頭的情況令人震驚，無論在哪裡出現反猶太主義、恐嚇和暴力行為，都必須受到譴責。