他信否認干預女兒施政　透露英祿爭取明年4月回泰

日本傳媒周一（25日）刊登泰國前總理他信專訪，他稱自己尊重其女兒、泰國現任總理佩通坦，否認下達過政策方面的具體指示。他又透露因2014年軍事政變流亡的妹妹、前總理英祿正爭取明年4月前返回泰國，預計會順利。另外，泰國憲法法院上周五（22日）駁回要求阻止他信干預執政黨為泰黨運作的請願。

他信在泰國烏隆府接受採訪，他對泰國軍方等為排除政敵而濫用憲法和法律，頻繁出現司法政變表示擔憂。上一任總理塞塔因任命總理府部長違憲，遭憲法法院解除職務，他信稱此事出乎預料，女兒要小心重蹈覆轍，又認為依據憲法的不明確規定就能解除總理職務，質疑法官的裁判權過大。他信過往曾發表被認為涉嫌冒犯君主的言論，他稱毫無根據，相信法院不會裁定他有罪。

對於外交，他信認為中國和美國對立等緊張地緣政治局勢加劇，利好保持中立的泰國經濟，但泰國對美國貿易收支順差可能會有影響。對於美國總統當選人特朗普揚言加強關稅政策，他信提議採取措施鼓勵泰國企業投資美國。泰國已申請加入金磚國家，他信認為有助維持泰國外交的平衡，同時期待泰國能夠通過傳統的等距離外交，成為去中國化等投資的目的地。