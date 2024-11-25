美副卿指北韓出兵援俄　華愈感不安

烏克蘭陣營指北韓士兵在俄羅斯參戰，英媒周日（24日）報道，美國副國務卿坎貝爾認為中國對朝俄接觸及日益加強合作愈感不安。

報道指，坎貝爾關注美國在亞洲的安全夥伴之間就中國是否支持北韓出兵的爭論，他在智庫戰略與國際研究中心一場論壇上指出，俄朝接觸的話題令中國愈來愈不安，在中美進行的一些討論中，美方似乎告訴了中方一些他們不知道、關於北韓追求的事情，中方擔心俄羅斯的鼓勵會導致北韓考慮可能不符合中國利益的行動或軍事行動。坎貝爾稱，中國尚未直接批評俄羅斯，但美方確實認為俄朝之間日益密切的合作讓中方感到不安。

除了美國，英媒指日本外務省也懷疑中國是否支持北韓出兵，官員稱中方在此事基本沉默，可能擔心烏克蘭戰事會有助推動美國與日本、南韓在東亞建立聯盟網絡。

日本傳媒周一（25日）報道，七國集團（G7）周一至周二（26日）在意大利舉行外長會議，聯合聲明將表明北韓參加俄烏戰事意味衝突擴大，擔憂會為印太地區的安全保障帶來重大影響，並警告會對支援俄羅斯的中國金融機構和組織施壓。