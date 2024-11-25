美印太司令警告俄助華突破潛艇技術　恐威脅美優勢

哈利法克斯國際安全論壇上周五至周日（22日至24日）在加拿大舉行，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上周六（23日）在會上警告，俄羅斯極可能向中國提供先進潛艇技術，恐打破美軍在水下作戰領域的主導地位；又指中俄朝伊之間合作關係日益緊密，正增加區域安全風險。

帕帕羅指出，中方不僅提供現金換取俄羅斯石油，更協助重建俄羅斯軍工業，90%半導體和70%機床設備都來自中國。對於今年較早前有傳中國發生核動力潛艇沉沒事故，但中方仍在快速推進核動力潛艇生產，帕帕羅認為這是一個危險的環境，也增加環境本身的複雜性。他同時憂慮俄羅斯與北韓技術交流，或將向朝方提供導彈技術和潛艇技術。

該論壇宣布，明年2月20日至21日將首次移師台北舉行會議，將討論如何應對日益增加的國際威脅，與會的蔡英文也邀請各國政要及軍事代表赴台。她上周六與美媒對談時，首次在卸任後暢談烏克蘭戰爭下的台灣防衞。她明言，台灣依安全需要持續投資防衞，但是非常敏感的買主，美國對台相當夠意思，台灣有經費但必須聰明使用。