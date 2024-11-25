英媒：俄招攬數百名也門僱傭兵攻烏

英國傳媒周日（24日）報道，俄羅斯軍方利用人口販賣手段，招攬了數百名也門男子到烏克蘭參戰。美國也門問題特使蘭德金（Tim Lenderking）證實聽到相關報告，美方關注事件。

英媒取得聲稱是也門僱傭兵簽訂的合約，相信俄方最早於今年7月開始招募行動，他們獲承諾提供豐厚的工作、高薪，甚至俄羅斯公民身份，但在與也門叛軍青年運動有關的公司幫助下抵達俄羅斯後，他們遭強行編入俄軍，派往烏克蘭前線。化名納比勒（Nabil）的也門僱傭兵稱，他被騙會獲得在安全和工程類的工作而前往俄羅斯，他9月抵俄，同一批約200名也門人編入俄軍，許多人沒有軍事經驗。他其後與另外4名也門人躲在烏克蘭一處森林，穿着有俄羅斯徽章的軍裝，遭受轟炸，其中一人曾試圖自殺。

另一名化名阿卜杜拉（Abdullah）的也門僱傭兵透露，他獲承諾到俄羅斯負責製造無人機，有1萬美元（約7.8萬港元）獎金和每月可獲2,000美元（約1.56萬港元），而且最終可成為俄羅斯公民。他與一批也門人於9月18日抵莫斯科，隨即被帶到5小時車程外的一處設施。他們拒絕簽署合同的話，會有一名男子向他們頭部開槍。阿卜杜拉因害怕而我簽了字，之後就登上前往烏克蘭的巴士，接受基本軍事訓練，再派到接近烏克蘭邊境的俄羅斯羅斯托夫附近一個軍事基地。阿卜杜拉說，許多最初抵達的也門人在烏克蘭喪生，他們是被販賣人口的騙子帶入戰爭的