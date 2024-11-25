李顯龍訪華　專家：為中美關係尋找協調空間

新加坡國務資政李顯龍周日（24日）起，首次以此身份訪華6天，將到江蘇蘇州、北京和上海，期間將獲設宴款待，凸顯其重要性。有專家指，李顯龍此訪意義重大，因新加坡剛完成領導層的平穩過渡；加上國際局勢充滿不確定性，尤其是美國前總統特朗普明年將重返白宮，這對新加坡、中國以及東南亞地區的關係將產生深遠影響。

李顯龍周一（25日）在社交平台分享蘇州的照片，他將在當地與中國國務院副總理何立峰會面，出席中新蘇州工業園區成立30周年紀念活動，參加植樹儀式，並參觀新加坡企業在園區的新合作項目展覽中心。陪同他訪華的包括其夫人，以及新加坡外長維文、負責蘇州工業園區計劃的教育部長陳振聲等官員。海南熱帶海洋學院東協研究院院長古小松受訪指，李顯龍此次訪華不僅為促進中新關係，也意在為未來中美關係的不確定性尋找協調空間。儘管李顯龍已卸任新加坡總理，但仍具強大的政治影響力和外交經驗，能利用自己的政治資源，進一步推動中新關係，同時有機會為中美溝通發揮獨特作用。

另有內媒報道，新加坡前外長楊榮文上月下旬在劍橋大學辯論社一個講座發表講話，指中國永遠不會成為西方式的帝國主義或霸權主義國家，因為中國文明的歷史形成和特性與西方本質不同，已寫在中國人的文化基因中。他直言，這一點很難一下子讓美國或西方人相信，但也許經過20、30年，美國人最終會相信。