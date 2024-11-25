囚犯最高年薪4.6萬鎊　比獄警平均所得更高

英國容許低安全級別監獄的囚犯在服刑期間外出工作，幫助他們改過自新重投社會。當地傳媒上周六（23日）報道，英國最高收入囚犯去年的稅前年薪高達4.6萬英鎊（約45萬港元），比看守他們的獄警平均收入更高。

英媒根據《資訊自由法》向內政部取得資料顯示，最高收入囚犯去年的稅後年薪為約3.67萬英鎊（約35.9萬港元），與助產士、生物化學家、心理治療師及特許測量師相當，並高於稅後年薪約3萬鎊（約29.4萬港元）的專業公關和感化官。司法部證實，另外兩名囚犯去年的稅後年薪超過3萬英鎊，7名囚犯稅後年薪介乎2.29萬英鎊（約22.4萬港元）至3萬英鎊。

全英國去年囚犯總薪酬為2,250萬英鎊（約2.2億港元），平均每月有1,183名囚犯受聘，代表在職囚犯平均稅後年薪少於2萬英鎊（約19.6萬港元）。報道指，駕駛貨車的收入最為可觀。作為比較，獄警平均稅後年薪為2.8萬英鎊（約27.4萬港元）。監獄及緩刑服務處發言人強調，囚犯收入必須繳稅、繳納法院罰款，高達40%收入需資助為受害者服務的慈善機構。