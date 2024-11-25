英將設AI安全研究實驗室　對抗俄羅斯網絡戰

北約周一（25日）召開網絡防禦會議，英國蘭開斯特公爵領地事務大臣麥法德將宣布英國會成立人工智能安全研究實驗室（LAISR），幫助英國在人工智能（AI）發展競賽中保持領先，對抗俄羅斯網絡戰爭的威脅。

英媒會前取得文件顯示，麥法德將向大會介紹LAISR，它會由英國情報機關政府通訊總部、牛津大學、國家網絡安全中心、圖靈研究所（Alan Turing Institute）及諸多政府部門參與，政府提供822萬英鎊（約8,056萬港元）初始資金支持。麥法德也將宣布斥資100萬英鎊（約980萬港元）設立應變計劃，旨在向盟友分享專業知識，讓它們能更有效對抗網絡攻擊。

此外，麥法德會提到英國及北約成員國正監視莫斯科，在公開及幕後反擊俄羅斯的網絡攻擊，並警告俄羅斯能夠通過網絡干擾關閉數百萬人的電網，代表俄羅斯正對烏克蘭發動「隱蔽戰爭」。他將指出，雖然AI可以擴大現有的網絡威脅，但也可以創造更好的防禦工具，讓安全機構用來收集、分析和產生更有用的情報。