韓企在華市場面臨困境 紛紛退出或縮小經營

南韓傳媒周一（25日）報道，中國企業競爭力不斷增強、國貨消費熱潮持續升溫，加上內需不振等經濟因素的影響下，韓企在華市場面臨困境，紛紛選擇退出或縮小經營規模。

業內人士認為，中國內需市場以量取勝的時代已結束，韓企要調整結構，尋求能實現厚利少銷的盈利模式。

報道指，在LG集團和SK集團出售北京總部大樓後，LG Display今年9月以2萬億韓圜（約111億港元）將廣州的液晶顯示屏工廠出售給當地企業，標誌韓企全數撤出中國電視機液晶顯示屏市場。此外，在華經營30多年的樂天集團於2017年薩德反導系統風波發酵後在中國市場受打擊，僅餘的成都樂天聖苑綜合體項目將被出售，完成後意味該集團完全撤出中國市場。

南韓對華直接投資額去年驟減78%，僅18.7億美元（約146億港元）。南韓對外經濟政策研究院分析指，中國勞動力成本上升、外商投資優惠減少等經營環境惡化，導致韓企將投資重心轉向其他地區；在華企發起廉價產品攻勢、內需短期內難以復甦下，在競爭激烈的行業持續存在調整業務結構和「脫華」的壓力。