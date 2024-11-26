遊船紅海沉沒　28人獲救17人失蹤

埃及一艘遊船周一（25日）清晨在紅海港口附近沉沒，救援隊已救出28人，仍有17人失蹤。

紅海地區政府首長哈納菲當日宣布，一艘準備載客出海從事潛水活動的遊船，在馬薩艾藍南部蓋勒布港附近沉沒。這艘名為「海洋故事號」（Sea Story）遊船載有31名不同國籍遊客，包括一名中國遊客，另有14名船員，周日（24日）從蓋勒布港出發，原訂周五（29日）駛至赫洪加達港。

哈納菲指出，直升機已獲救28人，且軍艦和軍機持續與海上救援中心協調巡邏，努力尋找仍然失蹤的17人。哈納菲補充指，遊船於周一凌晨5時30分發出求救訊號後，紅海省控制中心即刻通知海上救援中心，由救援隊直升機和海軍定位事故現場。

哈納菲另稱，事故發生時的天氣狀況不穩定。埃及氣象局之前已預測地中海和紅海會出現亂流達到4至6米，紅海浪高達到3至4米，並建議周一和周二（26日）暫停所有海上活動。

埃及一名旅行社人員稱，此類遊船一般載客限制應為25人。原本自家旅行社也有安排紅海行程，但收到氣象局建議後，臨時通知客人因天氣欠佳不出海。